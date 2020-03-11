موسكو – طمأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين المستثمرين الأجانب بشأن وضع روسيا الاقتصادي في ظل التقلبات التي تشهدها الأسواق العالمية، بما في ذلك أسواق الطاقة.

وقال بوتين خلال اجتماع مع كبار المستثمرين اليوم، إن “الحكومة والبنك المركزي في روسيا يمتلكان الموارد والأدوات الكافية لضمان الاستقرار في ظل الوضع الراهن”.

وأشاد بالإجراءات التي اتخذها المركزي والحكومة في ضوء الأحداث الراهنة في الأسواق، في إشارة إلى التدابير التي تم اتخاذها لمواجهة تداعيات هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية.

وأضاف، أن تقلبات الأسواق الحالية تخلق فرصا إضافية، إلى جانب الصعوبات التي ترافقها، وقال للمستثمرين، إن “تذبذبات الأسواق من هذا النوع تخلق مشاكل من ناحية، كما أنها تخلق فرصا إضافية”.

وأشار الرئيس الروسي إلى أنه تم التخطيط لهذا اللقاء قبل بدء التقلبات الأخيرة في البورصات العالمية، مشددا على أن اجتماعات من هذا النوع مفيدة جدا.

وعن مجالات الاستثمار الواعدة، أشار بوتين إلى التكنولوجيا العالية، وقال إنه من المهم بالنسبة للمستثمرين الاستثمار في هذا المجال، لافتا إلى أن الأهداف الاستراتيجية الروسية التي تم تحديدها تتضمن تغيير بنية الاقتصاد الروسي وجعلها تعتمد على الابتكار.

وكان خاما “برنت” و”غرب تكساس الوسيط” قد هبطا مطلع الأسبوع الجاري في يوم وصف “بالاثنين الأسود” بنحو 30%، على خلفية فشل دول “أوبك +” في التوصل إلى اتفاق، وصدور أنباء عن حسومات في الأسعار قدمتها السعودية لعملائها في آسيا وعزمها زيادة الإنتاج.

المصدر: “نوفوستي”