ليبيا – قال وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم إن هناك تفاهم كبير بين الجزائر وموريتانيا بشأن الوضع في ليبيا.

جاء ذلك عقب مباحثات له أمس الثلاثاء بقصر الرئاسة في نواكشوط مع الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني وفقاً لوكالة “الاناضول” التركية.

ولفت بوقادوم إلى أنه استمع من الرئيس الموريتاني خلال اللقاء إلى توجيهاته فيما يخص الوضع الدولي الراهن في المنطقة المغاربية بما فيها الوضع الحالي في ليبيا.

كما سلم الوزير الجزائري رسالة للرئيس الموريتاني من نظيره الجزائري عبد المجيد تبون دون أن يكشف فحوى هذه الرسالة.