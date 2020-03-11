ليبيا – تحدث زعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كلتيشدار أوغلو في اجتماع حزبه باللجنة المركزية للحزب فيما يتعلق بالقبض على الصحفيين بسبب تناولهم تقارير عن مقتل جنود أتراك في ليبيا.

أوغلو وبحسب ما أورده موقع “تركيا الان” أمس الثلاثاء قال:” لقد انتقلوا من سجن شبه مغلق إلى سجن مغلق أنا أعتبر أن اعتقال الصحفيين كارثة على الجمهورية وعلى حقوق الإنسان والديمقراطية”.

وعلق أوغلو عبر حسابه الخاص على موقع تويتر قائلًا:”القصر مستمر في اعتقال الصحفيين المستقلين ومراقبة وسائل الإعلام وهضم آراء المعارضة”،مضيفاً :”لا ينسى أي شخص أننا على الرغم من القصر سننشئ تركيا التي سيكون بها سيادة القانون وضمان حرية الصحافة مجددًا”.

وانتقد رئيس حزب الشعب الجمهوري ممارسات حكومة العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان وانتهاكها لحرية الصحافة والتعسف بحق الصحفيين.

هذا وكانت السلطات التركية قد حجبت الموقع الإخباري “أوضة تي في” واعتقلت رئيس تحرير الموقع باريش بهليوان بعد أيام من اعتقال مسؤول الأخبار باريش تكر أوغلو والكاتبة الصحفية هوليا كيليج،نجلة رئيس مدينة مانسيا عن حزب الشعب الجمهوري بيكتاش كيلينتش سبب نشر تقرير عن مقتل رجل مخابرات تركي في ليبيا.