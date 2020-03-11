الولايات المتحدة – قدرت شبكة CNN حجم الخسائر التي ستتكبدها شركة “بوينغ” الأمريكية بسبب طائرتها “737 ماكس”، بنحو 18.7 مليار دولار جراء الفضيحة التقنية المرتبطة بهذا الطراز.

وفي شهر يناير الماضي أبلغت “بوينغ” المستثمرين بأن الخسائر المقدرة تبلغ 8.3 مليار دولار، والتي هي عبارة عن تعويضات لعملاء الشركة ونفقات لتطوير هذا الطراز.

بالإضافة إلى ذلك قامت “بوينغ” بتأسيس صندوق بقيمة 100 مليون دولار لعائلات ضحايا طائرتين من طراز “737 ماكس” كانتا قد تحطمتا في العام 2018.

وكانت سلطات الطيران العالمية قد أمرت بوقف تحليق “737 ماكس” في أعقاب تحطم طائرة من هذا الطراز تابعة لشركة “لايون اير” الإندونيسية في أكتوبر 2018، ومن ثم طائرة أخرى من الطراز نفسه تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية في مارس، في كارثتين جويتين أسفرتا عن مقتل 346 شخصا.

المصدر: “نوفوستي”