إسبانيا – أعلن رئيس خيتافي أنخل توريس أن فريقه لن يسافر إلى إيطاليا لمواجهة إنتر ميلان الإيطالي لخوض مباراة الذهاب معه في دور الستة عشر لمسابقة الدوري الأوروبي، الخميس.

وأوضح رئيس خيتافي في حديث لإذاعة “أوندا سيرو” المحلية: “طلبنا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “ويفا” البحث عن مدينة بديلة لميلانو، لا نريد الدخول إلى مركز فيروس كورونا، لسنا مضطرين”.

وفي حين رفض “ويفا” طلب خيتافي الخاص بتغيير ملعب المباراة وأكد على إقامتها بملعب “سان سيرو” في ميلانو، أكد توريس أنه لا يخشى عقوبة محتملة في حال أبقيت المباراة في مكانها وتخلف فريقه عن الحضور.

وقال: “إذا كان يتعين علينا خسارة هذه المباراة، سنخسرها (…) لن نعرض صحتنا للخطر بأي حال من الأحوال”.

وأوضح توريس أن ناديه حاول إيجاد حل بديل من خلال إقامة المباراة بعيدا عن ميلانو التي تعتبر من المدن التي تفشى فيها فيروس كورونا المستجد، ولكن اليويفا لم يقدم حلا آخر باستثناء المطالبة بتصريح خاص للسفر.

وأضاف: “طالبنا الويفا بالبحث عن ملعب بديل خارج ميلانو. ما من أحد اتخذ خطوات” مشيرا إلى أن النادي طالب الاتحاد الإسباني للعبة بالتدخل وطلب تأجيل المباراة.

المصدر: “وكالات”