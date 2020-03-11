انجلترا – تبحث شركة بريطانية عن 24 متطوعا لتجريب فيروس كورونا عليهم مقابل مبلغ 3.5 ألف جنيه استرليني، ضمن إطار الجهود الدولية لإنتاج لقاح ضد النوع المستجد من هذا الفيروس المميت.

وبعد حصولها على الترخيص من الوكالة التنظيمية لمستحضرات الرعاية الصحية الدوائية، تنوي شركة Hvivo، وهي من نحو 20 شركة ومنظمة تشارك في المساعي الدولية لإنتاج لقاح ضد فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19″، إخضاع هؤلاء المتطوعين عقب إصابتهم بقصد بالفيروس، للحجز الصحي لمدة أسبوعين تحت رقابة صارمة داخل مختبر تابع لها في لندن.

وأوضحت صحيفة “تايمز” أنه لن يتم إصابة المتطوعين بسلالات “كوفيد-19″ بل بسلالات الفيروسين من نوعي 0C43 و229E، وهما ينتميان إلى نفس الفصيلة لكنهما أقل خطورة من الفيروس المستجد.

وخلال الحجر الصحي سيفرض على المتطوعين سلسلة قيود، بما في ذلك حظر الاحتكاك بأي أشخاص من خارج المختبر وإلزامهم بتناول أطعمة محددة، وسيختبر الباحثون عليهم خلال هذه الفترة عدة أنواع تجريبية من لقاح افتراضي يجري العمل عليه.

وبعد الاختبار، سيستخدم الدواء الذي سيظهر الفعالية الأكبر في علاج المصابين بـ”كوفيد-19”.

وأكدت منظمة الصحة العالمية وجود أكثر من 20 مشروعا في دول مختلفة تعمل على إنتاج لقاح ضد فيروس كورونا المستجد، غير أن جون أوكسفرد، بروفيسور علم الفيروسات، أكد في حديث لصحيفة “تايمز” أن “فترة سنة واحدة لا تزال مطلوبة لإنتاج مثل هذا اللقاح”.

المصدر: تايمز