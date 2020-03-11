أبوظبي – ارتدت البورصات العربية والخليجية صعودا على نحو جماعي بنهاية تعاملات الثلاثاء، بعد تراجعاتها الحادة آخر جلستين، مدفوعة بصعود أسعار النفط والتحفيز الاقتصادي العالمي لمواجهة تداعيات “كورونا”.

وصعدت أسعار النفط الخام، الثلاثاء، من أدنى مستوياتها منذ الربع الأول 2016 المسجلة، الإثنين، مدفوعة بتوقعات تحفيز اقتصادي في الولايات المتحدة، يعلن عنها اليوم.

ودعمت بيانات صينية مرتبطة بتباطؤ تفشي “كورونا” على البر الصيني، الأسعار عالميا، وسط توقعات باستعادة تدريجية للطلب على الخام من جانب بكين.

وقالت اللجنة الحكومية للصحة في بيان، الثلاثاء: “عدد الوفيات جراء الفيروس خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بلغ 17 حالة، و19 إصابة مؤكدة”، مقارنة مع متوسط يزيد عن 200 حالة يوميا في فبراير/شباط الماضي.

والإثنين، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيعلن خلال وقت لاحق عن حزمة إجراءات تحفيزية للاقتصاد لمواجهة تداعيات “كورونا”، وسيبحث خفض الضرائب على الرواتب والأجور.

وصعدت بورصة دبي بنسبة 7.32 بالمئة إلى 2231.1 نقطة، مع تراجع أسهم “بنك الإمارات دبي الوطني” بنسبة 3.22 بالمئة، و”إعمار العقارية” 7.41 بالمئة.

وارتفعت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع صعود مؤشرها الرئيس “تاسي” بنسبة 7.07 بالمئة إلى 6760 نقطة، بعد ارتفاع أسهم “أرامكو” و35 شركة أخرى بالنسب العليا (10 بالمئة).

وانخفضت بورصة العاصمة الاماراتية أبوظبي بنسبة 5.52 بالمئة إلى 4262.6 نقطة، وتصدر التراجعات أسهم “بنك رأس الخيمة” و”الواحة كابيتال” بنسبة 14.96 بالمئة، و”شركتي الدار” و”إشراق” بنسبة 13.95 بالمئة لكل منهما.

وارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 3.34 بالمئة إلى 8433 نقطة.

وصعدت بورصة مصر مع ارتفاع مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة، بنسبة 1.97 بالمئة إلى 11199.96 نقطة.

وارتفعت بورصة البحرين بنسبة 1.47 بالمئة إلى 1493.3 نقطة، وتصدر الارتفاعات أسهم “بنك البحرين والكويت”، بنسبة 4.67 بالمئة، و”شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية” 3.16 بالمئة.

وأغلقت بورصة مسقط على ارتفاع بنسبة 0.68 بالمئة إلى 3797.9 نقطة، وتصدر الارتفاعات أسهم “العتقاء للطاقة” بنسبة 6 بالمائة و”الباطنة للطاقة” 5.77 بالمائة.

وصعدت بورصة الأردن بنسبة 0.38 بالمئة إلى 1800.9 نقطة.

وارتفعت البورصة الكويتية مع صعود المؤشر الأول بنسبة 0.3 بالمئة إلى 5174.3 نقطة، وصعد المؤشر الرئيس 0.41 بالمئة إلى 4227.6 نقطة، وأغلق المؤشر العام رابحا 0.1 بالمئة إلى 4854.4 نقطة.

فيما يلي أداء البورصات العربية، مع ارتفاع أسواق:

دبي: بنسبة 7.32 بالمئة إلى 2231.1 نقطة.

السعودية: بنسبة 7.07 بالمئة إلى 6760 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 5.52 بالمئة إلى 4262.6 نقطة.

قطر: بنسبة 3.34 بالمئة إلى 8433 نقطة.

مصر: بنسبة 1.97 بالمئة إلى 11199.96 نقطة.

البحرين: بنسبة 1.47 بالمئة إلى 1493.3 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.68 بالمئة إلى 3797.9 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.38 بالمئة إلى 1800.9 نقطة.

الكويت: بنسبة 0.3 بالمئة إلى 5174.3 نقطة.

الأناضول