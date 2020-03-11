ليبيا – قال المحلل السياسي عيسى عبد القيوم إن قرار الجنائية الدولية بشأن ولايتها في ضرورة خضوع سيف الإسلام القذافي أمامها للمحاكمة يعد غير ذي أثر على المستوى المحلي لأسباب عدة.

عبد القيوم أوضح في تصريحات خاصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية أمس الثلاثاء أن أبرز هذه الأسباب أن ليبيا لم توقّع على برتوكول المحكمة وبالتالي فهي ليست طرفاً فيها.

ورأى أن الإعلان الدستوري والقوانين الليبية منذ العهد الملكي لا تسمح بتسليم الليبيين لدول أجنبية وتحدث عن وجود رفض شعبي لتسليم سيف الإسلام باعتبار أنه سبق أن خضع لمحكمة ليبية.

ورداً على إصرار حكومة الوفاق على محاكمة سيف القذافي أمام الجنائية،قال المحلل السياسي:” بأنه فعل معيب انتقدته جهات قانونية وحقوقية بشدة واعتبرته قراراً مسيساً لخدمة بقاء الحكومة في السلطة”.