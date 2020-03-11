أستراليا – أعلن مسؤولون الأربعاء أن 3 أفراد من فريقي هاس وماكلارين، المشاركين في بطولة العالم لـ”الفورمولا 1″، دخلوا في عزل طوعي على خلفية مخاوف من إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

وجاء هذا الإجراء الاحترازي على هامش جائزة أستراليا الكبرى، خلال المرحلة الأولى من البطولة التي تنطلق في نهاية الأسبوع الحالي.

وأوضح مسؤول في فريق هاس أن “عضوين من الفريق ظهرت عليهما عوارض، وقد خضعا لفحص ووضعا نفسيهما في العزل الطوعي كما يجب، وهما في انتظار صدور النتائج”.

من جهته أكد مسؤول في فريق ماكلارين: “يمكننا أن نؤكد أن أحد أعضاء الفريق بات في العزل الطوعي في الفندق كإجراء احترازي تماشيا مع سياستنا، بعدما ظهرت عليه عوارض مماثلة لفيروس كورونا”

وخضع الثلاثة للفحوص في حلبة “ألبرت بارك” في مدينة ملبورن، والتي تستعد لاستضافة أول سباق لهذا الموسم يوم الأحد.

وقد أكد منظمو السباق الأسترالي في وقت سابق، أن إقامة “الفورمولا 1” من دون جمهور على خلفية انتشار الفيروس، هو أمر غير وارد.

لكن معنيين بالسباق والفرق في أستراليا، أكدوا الأربعاء أنه لن يتم السماح للسائقين بالاختلاط المعتاد مع المشجعين في إطار أخذ التواقيع أو التقاط الصور معهم.

وأعلن منظمو جائزة البحرين، المرحلة الثانية من البطولة، منع المشجعين من حضور التجارب والسباق على حلبة “صخير”، في ظل المخاوف من تفشي فيروس “كوفيد-19″.

المصدر: ” أ ف ب”