انجلترا – عاد ليستر سيتي إلى نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المراحل الـ4 الأخيرة وتغلب على ضيفه أستون فيلا 4-0 بختام المرحلة التاسعة والعشرين من بطولة إنجلترا لكرة القدم التي جرت الاثنين.

وكان قد افتتح التسجيل هارفي بارنيس في الدقيقة 40 ثم أضاف نجم الفريق جيمي فاردي هدفين، قبل أن يختتم هارفي بارنز مهرجان الأهداف قبل نهاية المباراة بخمس دقائق.

وذكرت شبكة “أوبتا” العالمية أن تلك هي المرة الأولى في مسيرة الهداف فاردي التي يسجل فيها هدفين بعد نزوله كبديل في مباراة.

وشارك فاردي كبديل في الدقيقة 59، لينجح بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 63 من ركلة جزاء والثاني في الدقيقة 79، لينفرد مجددا بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي مع 19 هدفا، بعد أن لحق به مهاجم أرسنال الغابوني بيير إيميريك أوباميانغ خلال غيابه.

وعزز ليستر رصيده في المركز الثالث برصيد 53 نقطة، متقدما بفارق 5 نقاط عن تشيلسي الرابع.

وكان ليستر تعادل في مباراتين وخسر مثلهما في المراحل الأربع الأخيرة، وترافقت هذه النتائج المخيبة مع غياب هدافه جيمي فاردي بعد تعافيه من إصابة بتمزق عضلي.

المصدر: وكالات