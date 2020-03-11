فتوى لخطيب الأقصى: من لا يلتزم بالحجر الصحي آثم

القدس – دعا إمام وخطيب المسجد الأقصى، عكرمة سعيد صبري، جميع الفلسطينيين إلى ضرورة الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات الرسمية بخصوص تفادي اتساع رقعة فيروس كورونا.

وقال الإمام في بيان له اليوم الأربعاء: “من لا يلتزم بالتعليمات الوقائية وتطبيق الحجر الصحي فهو آثم شرعا، وهذا ما أميل إليه وأفتي به”.

وأضاف: ” رسولنا الأكرم قد أقر مبدأ الحجر الصحي وقاية من الأمراض المعدية، وظهر ذلك جليا في موضوعين وهما: مرض الطاعون، ومرض الجذام”.

من جهته، أعلن الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، اليوم الأربعاء، أنه لم تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا في فلسطين، وأن الوضع الصحي للمصابين الـ30 مستقرة، وهم 20 رجلا و10 نساء.

وأضاف أن عدد الذين يخضعون للحجر المنزلي يبلغ 3639 شخصا، بينهم 2950 في مدينة بيت لحم، و500 في مدينة الخليل، والباقون في مدن رام الله، ونابلس، وطولكرم، وقلقيلية.

ولفت ملحم إلى أنه منذ الإعلان عن الإصابات بفيروس كورونا أخذت عينات من 1682 مواطنا، وخرجت نتائج 1609 منها، فيما بقيت 73 عينة قيد الفحص.

المصدر: وكالة معا