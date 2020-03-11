جنيف – أعلنت منظمة التجارة العالمية أن أحد موظفيها أصيب بفيروس كورونا، امس.

وقال المتحدث باسم المنظمة دانييل بروزين: “بوسعنا التأكيد أن أحد موظفينا أصيب بفيروس كورونا. ونحن نتخذ كافة الإجراءات الاحترازية الضرورية ونتابع الوضع باستمرار للاطلاع على التطورات”.

وهذه هي أول إصابة بفيروس كورونا من بين موظفي المنظمة التي تتخذ من جنيف مقرا لها.

وعلى خلفية إصابة الموظف، قررت منظمة التجارة العالمية وقف اجتماعاتها حتى 20 مارس الجاري.

يذكر أن عدد المصابين بفيروس كورونا في العالم بلغ أكثر من 114 ألف شخص، وتوفي أكثر من 4 آلاف بسبب الفيروس، فيما بلغ عدد المتعافين أكثر من 64 ألف شخص.

المصدر: رويترز + RT