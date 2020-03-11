فنلندا – تتحضر شركة نوكيا لإطلاق هاتف جديد سينافس بسعره ومواصفاته أحدث هواتف هواوي وسامسونغ المطروحة في الأسواق.
ومن أبرز المواصفات التي سيأتي بها هاتف Nokia 5.3 الجديد:
-كاميرا أساسية رباعية العدسة بدقة (16+8+8+5) ميغابيكسل.
– كاميرا أمامية بدقة 8 ميغابيكسل وخاصية التعرف على الوجوه.
– شاشة عالية الدقة بحجم 6.5 بوصة وأبعاد “18.5:9”.
– ماسح لبصمات الأصابع مثبت على الواجهة الخلفية.
– معالج Snapdragon 660 أو Snapdragon 665.
– بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير.
– ذاكرة وصول عشوائي 4/3 غيغابايت.
– ذاكرة تخزين داخلية 64/128 غيغابايت قابلة للتوسيع.
– قدرة على العمل مع شبكات 5G.
– منفذ 3.5 ملم للسماعات.
– أنظمة لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.
المصدر: ixbt