هبوط معظم البورصات العربية مع تضرر النفط من زيادة الإنتاج

هبوط معظم البورصات العربية مع تضرر النفط من زيادة الإنتاج

أبوظبي – تراجع معظم البورصات العربية والخليجية بنهاية تعاملات، الأربعاء، مع تراجع أسعار النفط بفعل زيادة الإنتاج المرتقب من جانب السعودية والإمارات، وتواصل حرب الأسعار بين كبار المنتجين، واستمرار التداعيات السلبية لفيروس “كورونا”.

وهبطت أسعار عقود خام برنت تسليم مايو/ أيار بنحو 2.5 بالمئة إلى 36.3 دولارا عند الساعة (14.00 ت.غ).

وأعلنت السعودية عن زيادة إنتاج الخام إلى 13 مليون برميل يوميا اعتبارا من الشهر المقبل، مقابل 9.6 ملايين برميل، الشهر الماضي، فيما قالت الإمارات إنها قادرة على زيادة الإنتاج إلى 4 ملايين برميل يوميا الشهر المقبل، مقابل 3 ملايين حاليا.

والجمعة، ظهرت بوادر تفكك اتفاق خفض الإنتاج بعد رفض روسيا مقترح “أوبك” لخفض كلي للإنتاج بواقع 3.2 ملايين برميل يوميا حتى نهاية 2020، ما يمهد لانتهاء أطول اتفاق لخفض إنتاج النفط بين منتجي المنظمة وآخرين مستقلين دام 3 سنوات و3 شهور.

وانخفضت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، مع نزول مؤشرها الرئيس “تاسي” بنسبة 3.1 بالمئة إلى 6552.5 نقطة، بعد تراجع أسهم “أرامكو” بنسبة 4.65 بالمئة، و”مصرف الراجحي” 3.00 بالمئة.

وهبطت بورصة دبي بنسبة 1.04 بالمئة إلى 2207.95 نقطة، مع تراجع أسهم “إعمار العقارية” 1.38 بالمئة و”شعاع كابيتال” 10 بالمئة.

وانخفضت بورصة العاصمة الإماراتية أبوظبي بنسبة 0.64 بالمئة إلى 4235.5 نقطة، وتصدر التراجعات أسهم “شركة منازل” بنسبة 10 بالمئة، و”شركة الدار” 6.12 بالمئة.

وهبطت بورصة البحرين بنسبة 0.27 بالمئة إلى 1489.3 نقطة، وتصدر التراجعات أسهم “مصرف السلام – البحرين” بنسبة 2.27 بالمئة، و”شركة زين البحرين” 1.94 بالمئة.

وانخفضت بورصة الأردن بنسبة 0.22 بالمئة إلى 1796.8 نقطة.

ونزلت بورصة مصر مع تراجع مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء أنشط 30 شركة، بنسبة 0.05 بالمئة إلى 11194.1 نقطة.

على الجانب الآخر، ارتفع مؤشر بورصة قطر بنسبة 2.14 بالمئة إلى 9613.4 نقطة، مع ارتفاع 39 شركة مقابل تراجع 7 شركات.

وارتفعت البورصة الكويتية مع صعود المؤشر الأول بنسبة 1.39 بالمئة إلى 5246.2 نقطة، وصعد المؤشر الرئيس 0.16 بالمئة إلى 4234.4 نقطة، وأغلق المؤشر العام رابحا 1.03 بالمئة إلى 4904.6 نقطة.

وأغلقت بورصة مسقط على ارتفاع بنسبة 0.90 بالمئة إلى 3832.04 نقطة، وتصدر الارتفاعات أسهم “الأسماك العمانية” بنسبة 8.11 بالمئة، و”الخليجية لخدمات استثمار قابضة” 3.64 بالمئة.

فيما يلي أداء البورصات العربية، مع تراجع أسواق:

السعودية: بنسبة 3.1 بالمئة إلى 6552.5 نقطة.

دبي: بنسبة 1.04 بالمئة إلى 2207.95 نقطة.

أبوظبي: بنسبة 0.64 بالمئة إلى 4235.5 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.27 بالمئة إلى 1489.3 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.22 بالمئة إلى 1796.8 نقطة.

مصر: بنسبة 0.05 بالمئة إلى 11194.1 نقطة.

مقابل ارتفاع أسواق:

قطر: بنسبة 2.14 بالمئة إلى 9613.4 نقطة.

الكويت: بنسبة 1.39 بالمئة إلى 5246.2 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.90 بالمئة إلى 3832.04 نقطة.

الأناضول