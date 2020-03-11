انجلترا – تشهد عدة مناطق حول العالم، خلال الأسبوعين المقبلين، عرضا ضوئيا غريبا وساطعا للغاية يبدو كأنه غروب ثان يزين سماء الليل.

وتُعرف هذه الظاهرة بـ”هرم الضوء”، والتي سترتفع في الأفق لمدة ساعة تقريبا بعد الغسق بداية من اليوم وإلى غاية 24 مارس الجاري.

وهذا ما أكسبها لقب “الغسق الكاذب”، حيث أنها تغمر السماء بالضوء على الرغم من وصولها بعد فترة طويلة من غروب الشمس.

وتحمل هذه الظاهرة أيضا اسم “ضوء البروج”، ولا يمكن رؤيتها في السماء إلى إذا كانت الظروف مناسبة، أي أن تكون السماء صافية وفي منطقة بها القليل من التلوث الضوئي.

وتعرف ظاهرة “ضوء البروج” بأنها توهج ضعيف نسبيا مثلث الشكل تقريبا يمكن مشاهدته في سماء الليل، وينتج عند تبدد أشعة الشمس بواسطة الغبار الموجود على فلك البروج (دائرة الكسوف) للنظام الشمسي.

وبحسب موقع Accuweather الشهير، فإن “ضوء البروج يبدو كهرم خافت ومتوهج في السماء”، وأضاف الموقع: “هرم الضوء هو في الواقع ضوء الشمس المنعكس من قرص غبار متشتت عبر النظام الشمسي الداخلي”.

ويمكن للمراقبين في نصف الكرة الشمالي، أي بريطانيا والولايات المتحدة وشمال أوروبا، أن ينظروا من الغرب نحو الجنوب الغربي، بحثا عن هذا الضوء الساطع.

يمكن لمراقبي النجوم في هذه البلدان رؤية ضوء البروج فقط مرتين في السنة، الأولى في أواخر فبراير أو أوائل مارس في المساء، والثانية في أواخر سبتمبر قبل شروق الشمس.

وفي عرض الخريف تُعرف الظاهرة باسم “الفجر الكاذب”، حيث أنها تُرى قبل الفجر مباشرة، في حال كانت الظروف ملائمة.

المصدر: ذي صن