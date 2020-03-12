إيران – أعلن مسؤول إيراني أن طهران وافقت على تسليم أوكرانيا “الصندوقين الأسودين” التابعين لطائرة “بوينغ” الأوكرانية التي أسقطت بالخطأ بصاروخ إيراني.

وقال ممثل إيران لدى منظمة الطيران المدني الدولي (التي مقرها مونتريال الكندية)، فرهاد بارفاريش، لوكالة “رويترز”، إن هيئة الطيران المدني الإيراني دعت أيضا دولا معنية أخرى إلى المشاركة في قراءة جهازي تسجيل بيانات الطائرة المنكوبة.

من جهته، كتب السفير الأوكراني لدى كندا، أندريه شيفتشينكو، على صفحته في “تويتر” أن إيران وافقت على إرسال “الصندوقين الأسودين” إلى أوكرانيا على أن يتم لاحقا تسليمهما إلى فرنسا “إذا استدعى الأمر إجراء اختبار إضافي”.

وجاء قرار هيئة الطيران الإيراني لينهي الضبابية التي سادت لوقت طويل على مصير “الصندوقين الأسودين” للطائرة الأوكرانية، التي أدى إسقاطها من قبل الدفاعات الجوية الإيرانية، فور إقلاعها من مطار طهران باتجاه كييف، في 8 يناير الماضي، إلى مقتل 176 شخصا كانوا على متنها، من بينهم 11 مواطنا أوكرانيا (بمن فيهم طاقم الطائرة المكون من 9 أشخاص)، و82 إيرانيا و63 كنديا، إضافة إلى ضحايا من مواطني السويد وأفغانستان، وألمانيا وبريطانيا.

وكان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، أعلن في 14 فبراير الماضي، أن بلاده لن تمس بـ “الصندوقين الأسودين” في غياب جميع الأطراف المعنية.

وأقر الوزير بأن بلاده لا تستطيع قراءة بيانات الصندوقين بنفسها، مشيرا في الوقت نفسه، إلى أنه من حق إيران أن تقود التحقيق في ملابسات الكارثة، وفقا للقانون الدولي الجوي.

المصدر: رويترز + إنترفاكس