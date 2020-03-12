انجلترا – ليست النجوم النابضة قليلة في الكون، ولكن هواة مراقبة الكواكب، اكتشفوا نجما غريب السلوك، وعرضوه على علماء الفلك، الذين أدركوا أن نصف النجم ينبض فقط.

وتشير مجلة Nature Astronomy، إلى ما قاله عالم الفلك دونالد كورتز من جامعة سنترال لانكشاير البريطانية، “منذ ثمانينيات القرن الماضي نظريا نعلم بوجود مثل هذه النجوم، وقد بحثنا عنها مدة 40 سنة، وأخيرا وجدنا أحدها”.

ويقع النجم الشاذ HD74423 على بعد 1500 سنة ضوئية عن الأرض، وكتلته أكبر من كتلة الشمس بمقدار 1.7 مرة.

وقد لفت هذا النجم انتباه هواة يبحثون عن الكواكب بمساعدة التلسكوب الفضائي TESS، الذي يتابع تغير سطوع النجوم. وقد عرض الهواة ملاحظاتهم بشأن السلوك الغريب للنجم HD74423 على علماء الفلك، الذين درسوا سلوكه، واتضح لهم أن النجم ينتمي أيضا إلى مجموعة قزم أحمر تفصل بينهما مسافة صغيرة جدا، بحيث يكمل دورته حول المحور خلال 1.6 يوم أرضي. وتحت تأثير جاذبية “الصديق القريب” أصبح شكل النجم HD74423 مطولا ، وهذا أمر شائع، ولا يفسر سلوكه الشاذ.

وقد انتبه علماء الفلك إلى أن تغير سطوع النجم المرئي من الأرض مرتبط بالزاوية التي ينظر عبرها المتابع من الأرض. وبعد مقارنة جميع البيانات، استنتج العلماء أن أحد نصفي النجم ينبض فقط. ولكنهم لم يحددوا أي النصفين، هل المواجه للقزم الأحمر أم الآخر. لذلك سوف يستمرون في متابعته ودراسته.

المصدر: فيستي. رو