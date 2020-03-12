ليبيا – توجه وزير الخارجية المصري سامح شكري أمس الأربعاء إلى بروكسل وذلك في مستهل جولة أوروبية تشمل كلاً من بلجيكا وفرنسا.

المستشار أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية قال وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للوزارة إنه من المقرر أن يعقد شكري لقاءات مع عدد من القادة الجدد لمؤسسات الاتحاد الأوروبي خلال زيارته إلى بروكسل.

ومن المقرر أن يعقد شكري مشاورات ثنائية مع كبار المسؤولين الفرنسيين خلال زيارته إلى باريس حيث سيستعرض خلال لقاءاته المختلفة رؤية مصر إزاء سائر الملفات الدولية والإقليمية على رأسها الأزمة الليبية وتطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية.