ليبيا – أكد نائب رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية لشؤون الخدمات عبدالسلام البدري أمس الأربعاء لرئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني حل مشكلة نقل الوقود وذلك بوصوله لكافة مناطق البلاد وخاصة المناطق النائية.

الثني أطلع بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية على نتائج لجنة أزمة الوقود التي ترأسها عبدالسلام البدري.

وناقش الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط خيرالله صالح عمل اللجنة وإنهائها للأزمة التي كانت قائمة بسبب تعثر نقل الوقود إلى عدد من المناطق.

وأكد صالح أنه لا توجد مشكلة في توفير الوقود من الأساس،لافتا إلى أنه تم وضع جدول للنقل لضمان وصول الوقود لمختلف مدن ومناطق البلاد إلى ذلك ثمن الثني عمل اللجنة وإنهائها للمشكلة في زمن قياسي.