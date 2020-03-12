ليبيا – اطلع رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس الأربعاء على سير عمل وزارة الداخلية وأبرز احتياجاتها وذلك خلال اجتماع عقده مع وزيرها المستشار إبراهيم بوشناف.

الثني ناقش وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للحكومة خلال الاجتماع الذي عقده في مكتبه بديوان مجلس الوزراء في مدينة بنغازي عمل مديريات الأمن والإدارات العامة في مختلف ربوع البلاد وخاصة في المنطقة الغربية ومختلف الإجراءات المتخذة حيال عدد من المواضيع المتعلقة بالأمن.



وتطرق الاجتماع إلى سير عمل مشروعات وزارة الداخلية فيما يتعلق بأعمال الإنشاء والصيانة والتجهيز ونسب الإنجاز في القائم منها إضافة إلى مشاريع المرحلة المقبلة.



وأكد على أنه لن يتوانى عن تقديم كافة الدعم للوزارة لتقوم بدورها المنوط بها في حماية أمن الوطن والمواطن وتأمين ظهر القوات المسلحة التي تخوض حرباً على الإرهاب والميليشيات المسلحة المتحالفة مع المرتزقة الأجانب.