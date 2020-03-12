السودان – أعلنت حكومة السودان رسميا امس عن اعتقالها عددا من المشتبه بضلوعهم بمحاولة الاغتيال التي نجا منها الاثنين الماضي رئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وصرح وزير الإعلام السوداني، فيصل محمد صالح، عقب اجتماع حكومي عقد اليوم، أن التحريات والتحقيقات لا تزال مستمرة في محاولة الاغتيال الفاشلة، مؤكدا توقيف عدد لم يكشفه من المشتبه فيهم بينهم أجانب.

وذكر الوزير أن فريقا تابعا لمكتب التحقيقات الفدرالي الأمريكي FBI وصل صباح اليوم إلى الخرطوم للانضمام إلى التحقيق، موضحا أن السلطات السودانية استعانت بفريق التحقيق الأمريكي نظرا لما لديه من خبرة وتقنيات وأجهزة أحدث مما هو متوفر لدى حكومة الخرطوم، وخاصة أن محاولات الاغتيال باستخدام سيارات مفخخة “ليس للسودان سابق عهد به”.

وشدد وزير الإعلام على أن أجهزة الأمن والاستخبارات والمخابرات في البلاد تعمل بفريق واحد بغية الوصول إلى ملابسات حادثة محاولة اغتيال حمدوك الفاشلة، لافتا إلى أن حزمة من الاجراءات الأمنية اتخذت لتأمين رئيس الوزراء والشخصيات والمواقع الهامة، بالإضافة إلى إجراءات وخطط أمنية جديدة تهدف إلى الحفاظ على سلامة وأمن البلاد والشخصيات القيادية فيها.

وشدد الوزير على أن تلك الإجراءات لا تضم أي تقييد للحريات العامة والحقوق التي يحظى بها المواطنون بموجب الوثيقة الدستورية.

المصدر: RT