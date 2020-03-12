روسيا – علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على الوضع الراهن في أسواق النفط العالمية، وعن موقف روسيا من حرب أسعار النفط المندلعة ضدها من قبل السعودية ودول “أوبك”.

وقال بيسكوف للصحفيين اليوم، إن “الرياض نفت التقارير عن خوض حرب أسعار ضد روسيا. لدينا علاقات وثيقة مع هذه البلدان (السعودية، العراق، الكويت، والإمارات). نحن نتعامل مع عدد من العوامل التي أدت إلى انخفاض الأسعار، وجميع الدول في نفس القارب، وجميع الدول كانت مستعدة لهبوط الأسعار بدرجات متفاونة”.

وأكد بيسكوف، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيجري اتصالات مع الشركاء في “أوبك+” عند الضرورة، مشيرا إلى عدم وجود خطط بهذا الشأن حاليا.

وردا على سؤال فيما إذا تواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع الكرملين لبحث الأوضاع في سوق النفط العالمية، نفى المتحدث وجود اتصالات بين ترامب وممثلي الكرملين بهذا الشأن.

وفشلت الرياض وموسكو يوم الجمعة الماضي في التوصل إلى اتفاق بشأن تخفيضات الإنتاج إلى ما بعد مارس 2020، حيث رفضت روسيا مقترحا بزيادة إضافية في خفض الإنتاج بواقع 1.5 مليون برميل يوميا حتى نهاية 2020، من جهتها رفضت الرياض تمديد الاتفاق الحالي بالشروط الراهنة.

وعقب ذلك توالت الأنباء عن عزم المملكة زيادة إنتاجها النفطي وتقديم خصوم على الأسعار لعملائها في آسيا، واعتبر خبراء أن ذلك يعد بمثابة إعلان “حرب أسعار نفطية” على روسيا.

وفي ظل ذلك انخفض خاما “برنت” و”غرب تكساس الوسيط” مطلع الأسبوع الجاري بنحو 30%، في يوم وصف “بالاثنين الأسود”.

المصدر: RT