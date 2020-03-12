روسيا – تم تأجيل إطلاق بعثة “إكزومارس – 2020” الروسية الأوروبية من عام 2020 إلى أغسطس عام 2022.

قال مدير عام مؤسسة “روس كوسموس”، دميتري روغوزين، إن سبب تأجيل إطلاق البعثة الفضائية إلى المريخ هو انتشار فيروس كورونا الذي حال دون استمرار التعاون والتبادلات بين خبراء مختلف البلدان.

وأوضح أن الظروف الباليستية لا تسمح بإطلاق المسبار إلى المريخ إلا مرة واحدة خلال عامين، لذلك سيتم إطلاقه عام 2022.

واعترف روغوزين أن القرار المتخذ صعب جدا، لكن مبرراته تكمن في ضمان عمل كل أنظمة “مسبار “إكزومارس” والروفر الأوروبي والمنصة الروسية. وأضاف أن الجانبين الروسي والأوروبي سيستفيدان من فترة العامين اللذين يسبقان إطلاق البعثة إلى المريخ عام 2022 لتحديث مظلات المسبار والأجهزة العلمية.

وأوضح رئيس الوكالة الفضائية الأوروبية، ديتريخ فرنر، أن الجانبين يريدان الاقتناع بنسبة 100% بنجاح البعثة وأضاف قائلا:” نحن نسعى إلى استثناء أي خطأ قد يظهر أثناء تحقيق المشروع”.

يذكر أن المرحلة الثانية لتحقيق مشروع “إكزومارس” كان يفترض أن تبدأ في صيف العام الجاري بإطلاق صاروخ “بروتون ” الروسي الذي يحمل على متنه مسبار “إكزومارس – 2020” بالمنصة الروسية والروفر الأوروبي.

المصدر: فيستي