ليبيا- استقبل رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح أمس الأربعاء بمقر إقامته في مدينة القبة وفداً من مركز الحوار الإنساني بجنيف برئاسة مدير مكتب الشرق الأوسط.

المستشار صالح أكد وفقاً للموقع الرسمي للمجلس على وجود ثوابت وطنية ينبغي على البعثة الأممية تفهمها والعمل بها لضمان الوصول إلى اتفاق ينهي الأزمة في ليبيا.

ولفت إلى أنه من أهم هذه الثوابت أن مجلس النواب هو الجسم الشرعي الوحيد الممثل لإرادة الشعب الليبي وهو من يختار ممثليه في أي حوار سياسي ويجب أن لا تفرض على الشعب الليبي سلطة من خارج البلاد .

وأوضح أن تسخير ايرادات النفط من قبل مصرف ليبيا المركزي الموجود بطرابلس لجلب المرتزقة وشراء الأسلحة والصرف على الميليشيات أمر يتطلب الوقوف عنده ومعالجته بما يضمن توزيع الإيرادات على كافة الليبيين بالتساوي.

كما بيّن أن القوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر هي قوات نظامية تعمل وفق النظم العسكرية المعتمدة في مختلف دول العالم ويجب عدم مقارنتها بمليشيات وعصابات حكومة الوفاق غير المعتمدة من مجلس النواب.

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