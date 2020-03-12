ليبيا – كشف المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اللواء أحمد المسماري عن خروقات الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق في محاور القتال بطرابلس، مشيراً إلى أن هدنة وقف إطلاق النار هشة للغاية بسبب عدم التزام المسلحين بها.

المسماري أكد في حوار شامل لصحيفة “اليوم السابع” المصرية سينشر لاحقاً على استمرار قطر في تمويل العمليات الإرهابية وتوفر الغطاء السياسي والديني من خلال أبواقها منهم الغرياني والصلابي والقرضاوي، مشيراً إلى أن زيارة أمير قطر تميم بن حمد إلى تونس محاولة لحصار القوات المسلحة .

وأشار المسماري إلى أن الأسلحة تنقل جواً من عدة مطارات إلى ليبيا من تركيا وكذلك بحراً لدعم المليشيات المسلحة، موضحاً أن القوات المسلحة استهدفت في عدة مناسبات مخازن أسلحة وذخيرة للميليشيات التي تستقبل سفن تركية تهرب أسلحة لطرابلس.

ولفت إلى أن عمليات تنظيم القاعدة الإرهابي قد تطورات بشكل لافت في القارة الإفريقية، مشيراً إلى أن التنظيم يقاتل بأفرعه وأذرعه في عدة دول أفريقية منها الجزائر والصومال ومالي ويتحرك بشكل عنقودي معقد للغاية، داعياً إلى مواجهة تحرك التنظيم في تجنيد مقاتلين جدد للانضمام إلى صفوفه.

وتعليقا على تنفيذ حكم الإعدام بحق الإرهابي هشام عشماوي قال إن السلطات المصرية طبقت القانون على الإرهابي ونال جزاؤه وهو ما يؤكد قدرة الجيشين المصرى والليبي على انفاذ القانون، مضيفاً”إعدام عشماوي رسالة لكل إرهابي أن سلاح القانون قادر على الردع”.