ليبيا – رحبت عضو مجلس النواب سلطنة المسماري بتعيين ستيفاني وليامز مبعوثة بالوكالة للأمم المتحدة في ليبيا بديلة للمبعوث السابق غسان سلامة الذي تقدم باستقالته من المنصب قبل عدة أيام لظروف خاصة به.

المسماري وفي تصريح خاص لموقع “ميديا 24” اليوم الخميس قالت إن تعيين ستيفاني في المنصب يأتي لمعرفتها الجيدة بخطة الأمم المتحدة لتعزيز الحل السياسي في ليبيا ومعرفتها بمفاصل الأزمة التي بدأت منذ عدة سنوات وإن اختيار مبعوث آخر سوف يستغرق مزيداً من الوقت لفهم القضية الليبية.

وأشارت النائبة إلى أن ستيفاني كانت شريكة غسان سلامة في كل الملفات وسوف تستكمل مسار محادثات جنيف التي بدأت الشهر الماضي حتى تستمر بنفس الآليات التي بدأت عليها.