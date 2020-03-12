ليبيا – إلتقى رئيس مجلس الدولة الإستشاري خالد المشري القيادي في حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين رفقة النائب الثاني بالمجلس فوزي العقاب والوفد المرافق لهما أمس الأربعاء وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم.

الطرفان تباحثا خلال اللقاء مستجدات الأوضاع في ليبيا والدور الجزائري لدعم الاستقرار فيها، مؤكدين رفضهم جميع التدخلات الخارجية السلبية في ليبيا وضرورة إيجاد حل سلمي للأزمة التي تشهدها البلاد ورفض ما وصفوه بـ”الحلول العسكرية” لها.

ويأتي اللقاء ضمن عدة لقاءات يجريها المشري والوفد المرافق له خلال زيارة رسمية إلى دولة الجزائر الشقيقة.

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