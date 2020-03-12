المهرجانات الشعبية تقليد جديد يمارسه سكان موسكو

روسيا – طرحت بلدية موسكو برنامجا اجتماعيا جديدا يحمل عنوان “موي رايون” (منطقتي) يمثل برنامجا للمهرجانات الشعبية، تقام في كل حي من أحياء المدينة مباشرة بالقرب من مساكن المواطنين.

والغاية من البرنامج هو إنشاء نقط اجتذاب طاقات المواطنين وتشكيل رموز جديدة لأحياء المدينة. شهدت أحياء موسكو في العامين الماضيين إقامة 18 مهرجانا شعبيا تحولت إلى مواقع ترفيه وراحة المواطنين وأقيمت في إطارها الحفلات الموسيقية المختلفة وفتحت أبواب الأسواق والمتاجر الجديدة. وأما مواضيع المهرجانات الشعبية فتم اختيارها على موقع “المواطن النشيط” التابع لحكومة موسكو حيث يمكن لكل مواطن أن يقترح مواضيعه ويدخل تعديلات في برنامج المهرجان.

أما العام الجاري فسيشهد إقامة 29 مهرجانا شعبيا.

يذكر أن الاحتفالات الشعبية تقليد جديد يتمتع بشعبية واسعة لدى أهالي موسكو حيث تتاح لهم فرصة للمشاركة في الألعاب الشعبية المثيرة وتجربة خصوصيات مختلف المطابخ والقيام برحلات سياحية مجانية.

المصدر: RT