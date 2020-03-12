ليبيا – قال عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة ووزير داخلية الوفاق فتحي باشاآغا إن حكومة الوفاق تدافع عن ليبيا عامة والعاصمة طرابلس خاصة من أجل دولة مدنية ديمقراطية تضمن حقوق الإنسان وسيادة القانون.

باشاآغا وفي كلمة له أمام البرلمان البريطاني بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أضاف:”حكومة الوفاق الوطني تدافع عن ليبيا عامة والعاصمة طرابلس خاصة من أجل دولة مدنية ديمقراطية تضمن حقوق الإنسان وسيادة القانون والتي ضحى من أجلها الشهداء ولازال يضحون لدحر العدوان الذي يشنه حفتر وميليشياته على العاصمة طرابلس” حسب زعمه.

‫كما أثنى على الدور الذي لعبته ‫المملكة المتحدة‬ في دعمها لحكومة الوفاق في حربها على تنظيم داعش الإرهابي بسرت عام 2016 وتحرير المدينة، معرباً عن رغبة الحكومة الوفاق في الحفاظ على التعاون والتنسيق الأمني المشترك بين البلدين.

باشاآغا أكد على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين ليبيا والمملكة المتحدة خاصةً في مجالي الأمن والتجارة بما يخدم مصلحة البلدين والتطلع لدور أكبر من حلفاء الوفاق في المملكة من أجل البناء والاستقرار وضمان مستقبل حر لكل الليبيين.