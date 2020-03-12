أبوظبي – أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، عن عدد من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا الجديد منها منع تقديم الشيشة في المقاهي وتطبيق البصمة بالنسبة لبعض الموظفين الحكوميين.

وفي دبي أعلن المجلس التنفيذي في الإمارة عن عدد من الإجراءات منها “إيقاف استخدام جهاز البصمة في نظام الحضور والانصراف لجميع موظفي حكومة دبي، والاستعاضة عنه باستخدام تطبيق الموظف الذكي أو أي أنظمة بديلة حتى إشعار آخر، علاوة على إتاحة إمكانية العمل من المنزل للحوامل وكبار السن وأصحاب الهمم، وكذلك الموظفين والموظفات الذين يعانون من أمراض تسبب ضعف المناعة وذلك حفاظاً على سلامتهم”.

وفي السعودية نشر وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة في تغريدة فيديو يوضح خطورة الشيشة ونقلها للمرض الخطير الذي تسعى المملكة بكافة كوادرها للسيطرة عليه ووقف انتشاره.

المصدر: RT