الكويت – أفادت بيانات رسمية، الخميس، تحول ميزانية الكويت إلى تسجيل عجز بقيمة 1.582 مليار دينار (5.97 مليارات دولار) خلال الـ11 أشهر الأولى من العام المالي 2019-2020.

وتبدأ السنة المالية في الكويت مطلع أبريل/نيسان، وتنتهي في مارس/آذار من العام التالي، وفق قانون الموازنة.

يأتي العجز المسجل، بعد خصم حصة صندوق احتياطي الأجيال القادمة بقيمة 1.57 مليار دينار (5.13 مليارات دولار) خلال تلك الفترة.

وتستقطع الكويت سنوياً نسبة 10 بالمئة من إيراداتها، ويتم تحويلها لصندوق الأجيال القادمة الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار التي تمثل الصندوق السيادي لدولة الكويت.

وتراجعت الإيرادات بنسبة 14.5 بالمئة على أساس سنوي خلال فترة 11 شهرا بنهاية فبراير/ شباط الماضي إلى 15.75 مليار دينار (51.5 مليار دولار)، مقابل 18.43 مليار دينار (60.2 مليار دولار) بالفترة المقارنة من العام 2018-2019.

وأظهرت البيانات، انخفاض الإيرادات النفطية بنسبة 16.5 بالمئة إلى 14.31 مليار دينار (46.8 مليار دولار)، من 17.15 مليار دينار (56.1 مليار دولار) بالفترة المماثلة من العام السابق.

وعلى صعيد المصروفات، أشارت البيانات إلى ارتفاعها بنسبة 8 بالمئة لـ 16 مليار دينار (52.3 مليار دولار)، مقابل 14.79 مليار دينار (48.38 مليار دولار) بالفترة المقارنة.

ويعتمد اقتصاد الكويت على الصناعة النفطية، ويشكل أكثر من 90 بالمئة من الإيرادات الحكومية، ويبلغ إنتاجها النفطي 2.7 مليون برميل يوميا.

الأناضول