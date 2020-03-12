ليبيا – أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس أمس الأربعاء عن تعيين ستيفاني ويليامز ممثلة الولايات المتحدة بالنيابة ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

ويليامز ستعمل وفقاً لتغريدة نشرتها البعثة الأممية على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر” كممثلة خاصة في ليبيا حتى تعيين خليفة لغسان سلامة.

وأعرب الأمين العام عن امتنانه لسلامة على إنجازاته على رأس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وجهوده الدؤوبة لإعادة السلام والاستقرار إلى ليبيا.

يذكر أن ويليامز تتمتع بخبرة تزيد عن 24 عام في الشؤون الحكومية والدولية عملت نائبة الممثل الخاص السياسي في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا منذ عام 2018 وقبل تعيينها عملت كقائمة بالأعمال بالنيابة في سفارة الولايات المتحدة في طرابلس.

ويشار إلى أنها تحمل درجة الماجستير في الدراسات العربية من مركز الدراسات العربية المعاصرة بجامعة جورجتاون وهي خريجة متميزة في الكلية الحربية الوطنية حيث حصلت على درجة الماجستير في دراسات الأمن القومي عام 2008 وخبيرة مهنية في الشرق الأوسط ومتحدثة بالعربية.