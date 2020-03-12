فرنسا – أعلنت وزارة الصحة الفرنسية عن تسجيل 15 حالة وفاة جديدة في البلاد بسبب فيروس كورونا، ليصل العدد الإجمالي للوفيات إلى 48 حالة.

وأكد وزير الصحة أوليفيه فيران، امس أن عدد المصابين بكورونا في البلاد وصل إلى 2281 شخصا، مشيرا إلى أن 105 مصابين في حالة خطرة وموجودون في العناية المركزة.

وأضاف أن السلطات قررت تطبيق الإجراءات الاحترازية في منطقتين أخريين في البلاد، هما جزيرة كورسيكا والمنطقة المحيطة بمدينة مونبلييه. وعلى وجه التحديد سيتم إغلاق جميع المدارس في المنطقتين لمدة 14 يوما.

وارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في فرنسا بنحو 500 شخص خلال يوم واحد.

تجدر الإشارة إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت فيروس كورونا “وباء عالميا”، اليوم الأربعاء، فيما بلغ عدد المصابين حول العالم أكثر من 119 ألف شخص، وعدد الوفيات نحو 4300 حالة.

المصدر: وكالات