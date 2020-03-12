كازاخستان – أعلنت كازاخستان إلغاء كافة الفعاليات والمناسبات العامة، واتخاذ إجراءات وقائية خاصة بسبب الانتشار العالمي لفيروس كورونا.

وكتب رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف عبر “تويتر” اليوم الخميس: “منظمة الصحة العالمية أعلنت عن جائحة فيروس كورونا. الحكومة تبدأ تطبيق إجراءات احترازية خاصة، ويتم إلغاء جميع الأنشطة والمناسبات العامة.

وتزامنا مع إعلان توكايف قالت الحكومة الكازاخية، إن المؤتمر الوزاري لمنظمة التجارة العالمية الذي كان مقررا عقده في كازاخستان في يونيو المقبل ألغي بسبب تفشي الفيروس.

واستبعد توكايف وقوع مشاكل في إمداد المواطنين بالمواد الغذائية والضروريات، مشيرا إلى أهمية تجنب إلحاق الضرر بالأعمال الصغيرة والمتوسطة لدى تطبيق الإجراءات المقررة.

من جانبه، أكد يرعلي توغجانوف، نائب رئيس الوزراء في كازاخستان، اليوم الخميس امتلاك البلاد من احتياطي المواد الغذائية ذات الأهمية ما يكفي لتلبية احتياجات السكان لمدة نصف سنة.

ولم تعلن كازاخستان الواقعة في آسيا الوسطى المتاخمة للصين حتى الآن عن وجود حالات إصابة بالفيروس على أراضيها، لكن السلطات اعتبرت أن وصول المرض يبدو وشيكا.

المصدر: وكالات