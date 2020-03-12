ليبيا – نفت قوة الردع المشتركة أبو سليم بقياد عبدالغني الككلي المشهور بـ”غنيوة” وجود إصابة بفيروس كورونا بمستشفى النفط بمنطقة غرغور الواقع ضمن نطاق بلدية أبوسليم في طرابلس ، وقالت بأن المستشفى يعمل بشكل طبيعي.

الردع المشتركة أبو سليم بحسب مكتبها الاعلامي قالت بأن رجل مسن قد جاء رفقه إبنه وزوجته إلى المستشفى ولديه أعراض نزلة برد حادة ، مضيفةً بأنه قد تم إحالة المريض إلى مستشفى الأمراض الصدرية والدرن وأن الأمور تسير على ما يرام.

وقالت الكتيبة التابعة لداخلية الوفاق بأن هناك من يريد إحداث ما وصفته بـ”الزوبعة” لإرباك المواطنين وأنه ما أوردته في بيانها هذا مصدره أطباء داخل المستشفى ، ويأتي ذلك بعد الفوضى التي عمت بالمستشفى نتيجة تصادم عائلة المريض مع عناصر الكتيبة المكلفة بالحراسة.

يشار إلى أنه قد سادت قبل قليل حالة من الترقب والهلع في مستشفى النفط بمنطقة غرغور في طرابلس بعد استقبال مريض يعاني من أعراض أمراض تنفسية حادة قبل ان يغادر المكان بعد تصادم عائلته مع هذه المجموعة المسلحة المكلفة بحماية المستشفى وقد نفت المجمعة بدورها من خلال هذا البيان صحة الموضوع .