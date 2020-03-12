اللجنة الاسكتلندية لمراجعة القضايا الجنائية قالت بحسب ما نقله موقع “سكاي نيوز عربية” إنها أحالت الحكم بإدانة المقرحي للمحكمة العليا في اسكتلندا وهي المرة الثانية التي تُمنح فيها اللجنة تصريحا للطعن في الحكم.

وأضافت:” تعتقد اللجنة الآن أنه ربما حدث إساءة لتطبيق العدالة في قضية المقرحي”، موضحة أن هناك سببين لقرارها هما أن حكم الإدانة غير معقول وأن دليل الإدانة لم يُكشف عنه النقاب.