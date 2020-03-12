اللجنة الاسكتلندية لمراجعة القضايا الجنائية قالت بحسب ما نقله موقع “سكاي نيوز عربية” إنها أحالت الحكم بإدانة المقرحي للمحكمة العليا في اسكتلندا وهي المرة الثانية التي تُمنح فيها اللجنة تصريحا للطعن في الحكم.

وأضافت:” تعتقد اللجنة الآن أنه ربما حدث إساءة لتطبيق العدالة في قضية المقرحي”، موضحة أن هناك سببين لقرارها هما أن حكم الإدانة غير معقول وأن دليل الإدانة لم يُكشف عنه النقاب.

وقال بيل ماثيوس رئيس اللجنة في بيان :”نشير إلى أنه أتيحت معلومات إضافية منذ مراجعتنا الأخيرة بينها ما هو مشاع، واللجنة تدرسها الآن وتُقيمها أنا على يقين بأن المسألة ترجع الآن للجهة الملائمة..المحكمة العليا.. لتنظر في كل القضايا المثارة في بيان الأسباب التي نقدمها”.