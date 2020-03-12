ليبيا – قضت لجنة مراجعة اسكتلندية مستقلة أمس الأربعاء بأنه يمكن لعائلة الليبي الوحيد الذي أُدين في قضية تفجير طائرة ركاب أمريكية فوق لوكربي باسكتنلدا عام 1988 أن تستأنف الحكم بإدانته بعد أن خلُصت إلى أنه ربما حدث إجهاض للعدالة.
اللجنة الاسكتلندية لمراجعة القضايا الجنائية قالت بحسب ما نقله موقع “سكاي نيوز عربية” إنها أحالت الحكم بإدانة المقرحي للمحكمة العليا في اسكتلندا وهي المرة الثانية التي تُمنح فيها اللجنة تصريحا للطعن في الحكم.
وأضافت:” تعتقد اللجنة الآن أنه ربما حدث إساءة لتطبيق العدالة في قضية المقرحي”، موضحة أن هناك سببين لقرارها هما أن حكم الإدانة غير معقول وأن دليل الإدانة لم يُكشف عنه النقاب.