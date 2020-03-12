ليبيا – قال المسؤول بمركز بنغازي الطبي أحمد عبد الحميد إنه في حال وصول فيروس كورونا إلى ليبيا ستكون كارثة بكل المقاييس أسوأ مما حدث في إيران وإيطاليا.

عبد الحميد أوضح في تصريح له أوردته وكالة “نوفا” الإيطالية أمس الأربعاء أن إجراءات الكشف على الحالات المشتبهة بكونها مصابة بفيروس كورونا غير متوفرة وإن الموجود منها قليل لا يغطي حاجة المراكز والمستشفيات الليبية كما يعد غير ذو فاعلية إذا استخدمت لوحده.

وأضاف أن الإمكانيات بمركز بنغازي الطبي وبقية المراكز الصحية في البلاد متواضعة جدا في ظل غياب الدعم الحقيقي من وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض حيث تفتقر المستشفيات إلى أبسط المعايير الدولية في التعامل مع هكذا أمراض.

المسؤول بمركز بنغازي الطبي نوّه إلى أن الكوادر الطبية تعاني من قلة التدريب والتطوير والخبرة ناهيك عن انتشار الفساد الإداري وسوء الإدارة وعدم الشفافية، مشيرا إلى هذه المشاكل هي التي وراء تدهور القطاع الصحي في ليبيا ما أجبر المرضى الليبيين إلى السفر إلى تونس ومصر والأردن لتلقي العلاج بدل تلقيه داخل ليبيا.