مصر تحذر وتؤكد أن الحالة لم تشهدها البلاد منذ عام 1994

مصر تحذر وتؤكد أن الحالة لم تشهدها البلاد منذ عام 1994

مصر – اكد مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية محمود شاهين، إن مصر ستشهد حالة جوية لم تحدث فيها منذ عام 1994.

وأشار شاهين خلال مؤتمر مجلس الوزراء المصري حول حالة الطقس، إلى أن الرطوبة العالية ستؤدي إلى كميات ضخمة من الأمطار في البلاد، متوقعا وجود سحب كثيفة جدا ما قد يؤدي إلى سقوط أمطار شديدة الغزارة.

وأضاف: “نحن عادة لا نحب أن نهول الأحداث ونقوم بوصف الحالة على طبيعتها، وما نراه أن الأمطار ستكون شديدة الغزارة غدا، ستصل لحد السيول”.

وحذر خبراء الطقس من “منخفض التنين” أو “منخفض القرن” الذي وصف بـ”الخطير”، بحيث سيضرب 8 دول، و سيؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار الشديدة في الأحوال الجوية.

المصدر: وكالات