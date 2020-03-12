ليبيا – أعرب مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة محمد إدريس عن قلق بلاده البالغ إزاء قيام بعض الدول بتجنيد ونقل المقاتلين الإرهابيين الأجانب من سوريا ونشرهم في ليبيا.

إدريس وفي بياناً القاه في جلسة مجلس الأمن حول “مكافحة الإرهاب والتطرف في أفريقيا” التي دعت إليها الصين يوم الأربعاء الماضي بصفتها رئيس المجلس لشهر مارس 2020 استعرض تطور تهديد الإرهاب في القارة الأفريقية وبالأخص في منطقة الساحل، مسلطًا الضوء على العلاقة المتشابكة بين الإرهاب والجريمة المنظمة في منطقة الساحل،بحسب ما نشرته وزارة الخارجية المصرية.

وشدد إدريس على دعم مصر التام للأشقاء بدول منطقة الساحل الأفريقي في مواجهة مخاطر الإرهاب والتطرف، مستعرضًا برامج التعاون الثنائية المتعددة التي تقدمها الدولة المصرية لدول الساحل.

كما أكد مندوب مصر الدائم على اهتمام مصر بمكون بناء السلام في دول الساحل حيث استضافت ورشة عمل ركزت على تحديات بناء السلام في منطقة الساحل وتعمل على تفعيل مركز الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية في مرحلة ما بعد النزاعات الذي تستضيفه مصر لدعم جهود بناء السلام في دول تلك المنطقة وتعزيز مناعتها على مكافحة الإرهاب والتطرف.

مندوب مصر لدى الأمم المحدة أعتبر أن قيام بعض الدول بتجنيد المقاتلين الإرهابيين الأجانب من سوريا ونقلهم ونشرهم في ليبيا يمثل انتهاكًا فجًا للسلم والأمن الدوليين بما في ذلك العديد من قرارات مجلس الأمن الصادرة وفقًا للفصل السابع من الميثاق حول ليبيا ومكافحة الإرهاب، مؤكدًا رفض مصر القاطع لهذا المسلك ومطالبًا المجلس بالاضطلاع بمسؤوليته في حفظ السلم والأمن الدوليين من خلال فرض الالتزام بقرار مجلس الأمن 2396 بشأن منع انتقال الإرهابيين.