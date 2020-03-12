ميشوستين: روسيا لم تكن المبادرة إلى الانسحاب من “أوبك+”

ميشوستين: روسيا لم تكن المبادرة إلى الانسحاب من “أوبك+”

روسيا – أكد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين خلال اجتماع للحكومة الروسية، أن روسيا لم تكن المبادرة إلى الانسحاب من اتفاق خفض إنتاج النفط المعروف بـ”أوبك +”.

وأضاف أن موسكو اقترحت تمديد الاتفاق “على الأقل حتى نهاية الربع الثاني من 2020 أو لمدة عام”، بهدف عدم تعقيد الوضع المضطرب أصلا في الاقتصاد العالمي بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال: “تم التحقق من صحة موقفنا ومن مبرراته بشكل مطلق، حيث انخفاض الطلب على موارد الطاقة، قد بدأ بالفعل بسبب التباطؤ في نمو الاقتصاد العالمي وانخفاض التجارة الدولية”.

وأكد ميشوستين أن أسعار النفط المنخفضة والروبل الضعيف، لا تخلق مخاطر فحسب بل توفر أيضا فرصا كبيرة للاقتصاد الروسي.

وأكد أن هذه الفرص، ترتبط “في المقام الأول ببرامج إحلال الواردات، الذي حقق بالفعل نتائج ملموسة”.

وتابع: “نعمل الآن على إجراءات إضافية لتعميق استبدال الواردات في الصناعة والزراعة، وتوسيع الفرص لتصدير المنتجات غير المرتبطة بالخامات، ومنتجات التكنولوجيا المتطورة”.

المصدر: “نوفوستي”