روسيا – يمكن أن تصبح طيارة تحمل كنية “بتشيلا” (النحلة) أول امرأة تخدم في سلاح الطيران الروسي بعيد المدى.

وقال قائد الكلية الجوية في مدينة كراسنودار الروسية في حديث أدلى به لوكالة “إنترفاكس-آ بي إن” الروسية إن، كاترينا بتشيلا، هي فتاة وحيدة تدرس في الكلية الجوية حيث تستوعب المناهج التدريبية لقيادة الطائرات بعيدة المدى.

وأعاد قائد الكلية الجوية إلى الأذهان أن والدها، أوليغ بتشيلا، كان قائدا للقاعدة الجوية للطيران البعيد المدى في مدينة إنغلس الروسية. وابنته اقتدت بمثال أبيها.

يذكر أن سلاح الطيران بعيد المدى يتضمن طائرات “تو – 160″ (البجعة البيضاء) و”تو-95 إم إس” الاستراتيجية الحاملة للصواريخ وقاذفات “تو – 22 إم 3” بعيدة المدى.

المصدر: زاشيشات روسيا