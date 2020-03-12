ليبيا – بحث وزير الحكم المحلي بالحكومة الليبية عادل الزايدي أمس الأربعاء مع عميد بلدية ترهونة عياد البي احتياجات بلدية ترهونة بحضور عدد من مسؤولي وأعيان البلدية.

الإجتماع ناقش بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية أبرز احتياجات البلدية في مختلف القطاعات الخدمية والمشاريع المستهدفة للعام الحالي في مختلف القطاعات.

وتطرق الاجتماع لمشاريع قطاع الصحة خاصة المستشفى العام من حيث الصيانة والتجهيز إضافة إلى المشاريع الخاصة بقطاعات المواصلات والتعليم والكهرباء والإسكان والمرافق.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على إحالة كافة المشاريع والقضايا إلى القطاعات ذات الاختصاص من قبل وزارة الحكم المحلي حسب التسلسل الإداري.