هونغ كونغ – تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم 130 ألف حالة بحلول صباح اليوم الجمعة، فيما قارب عدد الوفيات على 5 آلاف.

وذكرت صحيفة South China Morning Post الصادرة في هونغ كونغ، أن عدد المصابين بلغ 131851 شخصا، توفي 4948 منهم، فيما تعافى نحو 70 ألف آخرين.

وخارج البر الصيني تم رصد 51038 إصابة و1772 حالة وفاة، مع ارتفاع عدد الإصابات بأكثر من 2000 حالة والوفيات بواقع 17 حالة خلال اليوم، ونصيب الصين منها 8 إصابات و7 وفيات، علما بأن البر الصيني سجل إجمالا نحو 81 ألف إصابة و3200 وفاة منذ ديسمبر الماضي.

وتأتي إيطاليا في المرتبة الثانية عالميا مع 15133 حالة إصابة (و1016 حالة وفاة)، تليها إيران 10075 (429)، وكوريا الجنوبية 7979 (67)، وإسبانيا 2965 (84)، وألمانيا 2396 (3) وفرنسا 2282 (48) واليابان، بمن فيهم ركاب سفينة “دايموند برنسيس” السياحية 2282 (22)، والولايات المتحدة 1261 (36)، وسويسرا 815 (6)، والدنمارك 674، والنرويج 621 (1)، والسويد 620 (1)، وبريطانيا 590 (10) ونيدرلاندز 503 (4)، وبلجيكا 314 (3) والنمسا 302 (1) وقطر 262، والبحرين 189، وسنغافورة 187، وماليزيا 158، وكندا 138 (1) وهونغ كونغ 131 (4) وأستراليا 126 (3) وإسرائيل 100.

وسجل كل من 98 دولة أخرى في العالم أقل من 100 إصابة حتى اليوم.

المصدر: وكالات