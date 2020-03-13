أول تعليق للسيسي على منخفض “التنين” والظروف المناخية القاسية في مصر

أول تعليق للسيسي على منخفض “التنين” والظروف المناخية القاسية في مصر

مصر – علق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على الظروف المناخية السيئة التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى أن المصريين حكومة وشعبا أثبتوا قدرتهم القوية على التعامل مع الاضطرابات الجوية.

وأضاف الرئيس المصري عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك” اليوم الجمعة: “أدارت الدولة بأجهزتها التنفيذية ومؤسساتها الأمنية مشهدا بالغ التعقيد إزاء ظروف مناخية ليست معهودة على بلادنا.. الشكر كل الشكر للمسؤولين والأفراد الذين اقتضت المسؤولية منهم متابعة الوضع واحتواء آثاره البالغة، ميدانيا من قلب الحدث”.

وتابع: “لا يسعني سوى الفخر بمعدن الشعب المصري الأصيل الذي أظهر أفراده روح تعاون عالية، وفدائية وترابط، تقول بوضوح أننا سويا، يدا بيد.. أقوى من أي شيء .. كما أتقدم بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا وبكل الأمنيات بالشفاء العاجل للمصابين”.

وتعرضت محافظات الجمهورية صباح أمس الخميس، لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، حيث هطلت الأمطار الغزيرة والمتوسطة مصحوبة برياح وبرودة، وسط تحذيرات متواصلة من تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء.

المصدر: RT