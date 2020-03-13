أول رد من ديبالا على الأنباء التي تحدثت عن إصابته بكورونا

أول رد من ديبالا على الأنباء التي تحدثت عن إصابته بكورونا

إيطاليا – نشر الأرجنتيني باولو ديبالا نجم يوفنتوس الإيطالي على حسابه الرسمي في “تويتر” اليوم الجمعة، رسالة يطمئن بها الجماهير على صحته بعد الشائعات التي انتشرت أمس عن إصابته بكورونا.

وجاء في تغريدة ديبالا: “أهلا بالجميع، أود أن أوضح أنني بخير وفي العزل الصحي في الوقت الحالي، شكرا لكل من تواصل معي وأتمنى أن يكون الجميع بخير”.

وانتشرت الشائعات في الصحف الإيطالية أمس عن إصابة ديبالا بكورونا بعد انتقال العدوى إليه من زميله دانيلي روغاني.

من جهة أخرى، أكدت وكالة الأنباء الإيطالية أن روغاني فقط من ثبت إصابته بفيروس كورونا في صفوف يوفنتوس، بينما ديبالا في فترة حجر صحي مثل باقي لاعبي الفريق.

يذكر أن الدوري الإيطالي متوقف تماما حتى مطلع شهر أبريل المقبل، بسبب خطر تفشي فيروس كورونا.

كما أعلن الاتحاد الأوروبي، إيقاف بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي خلال الأسبوع المقبل.

المصدر: وكالات