ليبيا – إلتقى رئيس الحكومة الليبية عبدالله الثني أمس الخميس أعضاء مجلس النواب عن مدينة سرت زايد هدية وحسن الزرقا بحضور وزير الصحة سعد عقوب ومدير مستشفى سرت السيد علي الزرقا.

اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي للحكومة الليبية الأوضاع الصحية في بلدية سرت ومدى استعدادها لمواجهة مرض كورونا المستجد والمشاكل الصحية في كل من مستشفى بن سيناء التعليمي وإدارة الخدمات الصحية للببلدية ومركز الأورام ومختلف العيادات المجمعة بالمدينة.

كما ناقش اللقاء الاستعدادات الاحترازية التي تجريها وزارة الصحة لمواجهة مرض كورونا المستجد في مختلف ربوع البلاد والإجراءات المتخذة لمواجهته في سرت.

وبدوره،شدد رئيس الحكومة الليبية على ضرورة توفير المعدات الطبية اللازمة والأدوية لضمان المحافظة على الوضع الصحي.