ليبيا – استقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية عبدالهادي الحويج أمس الخميس رئيس مركز الشراكة الدولية والتعاون التجاري الروسي ستنسلاف كودرايشوف وعضو لجنة الرقابة في المركز ديميتري كاشيني.

اللقاء بحث بحسب المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الليبية تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات وبحث تشجيع المستثمرين الروس للاستثمار في المناطق الخاضعة لسلطة الحكومة الليبية التي أصبحت مستقرة بفضل تضحيات القوات المسلحة.

ومن جهته،أشاد كودرايشوف بحجم الاستقرار التي تعيشه مدينة بنغازي وطالب رجال الاعمال الروس للقدوم إلى ليبيا واستثمار اموالهم فيها.

يُشار إلى أن هذه الزيارة جاءت بناء على الدعوات التي قدمها الحويج للمركز ولرجال الاعمال أثناء زياراته السابقة لدولة روسيا والتي قدم فيها شرح وافي عن حقيقة الاوضاع في ليبيا وعلى ان المناخ الان صار مناسبا للاستثمار والسياحة.