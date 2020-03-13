فلسطين – ألقت الشرطة الفلسطينية اليوم الجمعة القبض على أصحاب مقاه لم يلتزموا بقرار الإغلاق الذي فرضته الحكومة في ظل حالة الطوارئ، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكدت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة إلقاء القبض على 5 من أصحاب المقاهي أثناء الدوريات الاعتيادية لشرطة محافظة رام الله والبيرة في المدينة.

وأشارت إلى “التحفظ على الأشخاص بتهمة مخالفة التدابير الوقائية والاحترازية لحصر انتشار الأمراض، حسب المادة 81 من قانون الصحة”.

وذكرت أنه سيتم إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.

المصدر: “القدس”