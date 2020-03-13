الوقف السني في العراق يبين الحكم الشرعي من تعليق صلاة الجمعة

العراق – أكد الوقف السني في العراق، عدم وجود مانع شرعي من تعليق صلاة الجمعة والاكتفاء بصلاة الظهر في البيوت، ضمن إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا في البلاد.

وقال الوقف في بيان صدر عنه: “من المعلوم في الدين بضرورة المحافظة على النفس وأنها مقصد من مقاصد الشريعة وضرورة من الضرورات الخمس وقد حرم الإسلام الاعتداء عليها”.

وأضاف: “في مثل هذه الظروف والظروف الطارئة يراعي الفقهاء في أحكامهم النوازل التي تنزل بالناس وذلك بما يدفع عنهم الأذى ويحفظ أرواحهم، فقد ثبت أن هذا المرض من الأمراض المعدية وأنه قابل للانتشار، وتقرر طبيا أن التجمعات سبب أساسي في نقل المرض وانتشاره”.

وأضاف: “لذلك لا مانع شرعا من تعليق صلاة الجمعة والاكتفاء بصلاة الظهر في البيوت حتى تنجلي الكربة وذلك دفعا للضرر عن الناس قدر الإمكان”.

وأشار، إلى أنه “من الممكن عدم التعليق المطلق للجمعة وذلك بأن يقتصر حضورها في كل مسجد على الخطيب والمؤذن والعاملين في المسجد فإذا حضر وقت الصلاة يخطب الخطيب بهم خطبة مختصرة ويصلي بهم الجمعة ويجوز لكل من يبعد عن المسجد بمسافة لا تزيد على 150 مترا أن يصلي بصلاتهم سواء كان في بيته أو أي مكان آخر إذا كان يسمع صوت الإمام وتكبيرات انتقالاته في الصلاة ولو بواسطة مكبر الصوت”.

المصدر: رووداو