ليبيا – ردت بلدية تاجوراء على رفض وزير تعليم الوفاق محمد عماري زايد المقرب من مجالس الشورى الارهابية تعليق الدراسة في أي بلدية بسبب فيروس كورونا، فضلاً عن أنهم لن يوقفوا الدراسة بسبب ما وصفه بـ”كذب وشائعات مواقع التواصل الاجتماعي” .

بلدية تاجوراء أوضحت بحسب مكتبها الإعلامي بأنها قد اتخذت قرار وقف الدراسة لمدة أسبوعين بإجماع العميد وكل أعضاء المجلس وذلك وفقا لصريح القانون الذي يمنحهم حق اتخاذ مثل هذه القرارات، مرجعةً قرارها هذا إلى حرصها على مصلحة المواطن.

وأضافت البلدية بأنها اتخذت أيضا إجراءات إحترازية أخرى منها تقليص عدد حضور العاملين بالبلدية وتنظيم العمل بشكل يومي لتخفيف الازدحام مع الاستعداد لاتخاذ إجراءات أخرى احترازية وقائية، مبينةً بأن الوقاية لا تعني انتشار الوباء ولكن إجراء استباقي تحرزي.

وفي ردها على مصطلح الاشاعات والكذب الذي ورد على لسان وزير تعليم الوفاق قالت البلدية:” بإجماع المختصين ان الوضع خطير جدا ونحن نرى شعوبا تصاب بالوباء وتتخذ كافة الإجراءات مع شدتها وصعوبتها على المواطن ولكن يتم فرضها لمصلحة الجميع.. في حين لم نجد اية جهة فعلت ذلك فاتخذنا هذا الإجراء للمصلحة العامة وللتنبيه”.

وأعربت البلدية عن أسفها الشديد من تصرف وزير تعليم الوفاق والذي يحمل أيضا صفة وزير الدولة لشئون المجالس المتخصصة “الإدارة المحلية.. البلديات” والذي تجاهل صريح (القانون 9..ومادة 15 من قانون 59) الذي يمنح المجالس حق اتخاذ كافة الإجراءات لمكافحة الاوبئة الي حين قيام الجهات المسئولة بواجبها .

وأكدت بلدية تاجوراء في ختام ردها على أن قرارها بشأن تعليق الدراسة قانوني وللمجالس الحق في اتخاذ قراراتها دون الرجوع إلى قرارات احد، موجهةً رسالة لعماري زايد قائلةً :” فنحن جميعا تحت القانون ولست انت القانون”.